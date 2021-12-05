反駁德學者指強制計生 官方數據不一 兩報告稱維族人口增幅超漢族 第七次普查結果相悖

去年統計年鑑稱維族人口「增150萬」

今年1月兩報告指「增254萬」

為回應鄭國恩相關報告和數據，今年1月，新疆大學官網發布《人權保障語境下美國干涉新疆事務的探析——以新疆人口為視角的調查研究報告》，官媒「天山網」亦刊登（中國社科院轄下）新疆發展研究中心特約研究員李曉霞的《新疆地區人口變動情況分析報告》，兩份報告同指稱，2010至2018年，新疆常住人口從2181.58萬增至2486.76萬，增加305.18萬，增長13.99%；其中維族人口從1017.15萬升至1271.84萬，增加254.69萬，增長25.04%；漢族人口從882.99萬增至900.68萬，增加17.69萬，增長2%。

兩份報告指稱，維族人口增幅不僅高於新疆人口增幅，也高於其他少數民族人口增幅，更明顯高於漢族人口增幅。報告又指，據新疆自治區統計局公布的資料，2018年南疆人口自然增長率分別為克孜勒蘇柯爾克孜自治州11.45‰、喀什地區6.93‰、阿克蘇地區5.67‰、和田地區2.96‰；除和田外，其餘3地人口自然增長率均高於鄭國恩報告中的4.06‰；另外，喀什、和田地區的人口自然增長率也與鄭國恩報告提到的2.58‰數值不符。

不過，上述兩份報告有數據與新疆統計局2020年6月10日發布的《2019新疆統計年鑑》有出入。根據《年鑑》，2010年新疆維族人口同為1017.15萬，但2018年人口是1167.86萬，增幅為150.71萬（14.82%），跟兩份報告所指的「人口1271.84萬、增加254.69萬」，數字相差103.98萬。

今年第七次人口普查結果出爐，新疆人口數據又有變動。根據該普查，維族人口為11,624,257，佔總人口44.96%。新疆統計局6月14日回應傳媒時表示，之前公布的2018年維族人口資料是有關研究機構綜合相關資料和抽樣調查資料推算得出，存在偏差。與2010年第六次普查相比，新疆總人口增加403.9萬人，漢族人口增加217.4萬（增長率24.86％），高於維族的人口增幅162.3萬（增長率14.27％）。統計局說，漢族人口增長快於少數民族，主要受外來務工人員大增影響。

「淨新增節育器」新疆佔全國八成

鄭國恩報告數據符「統計年鑑」

另外，《新疆地區人口變動情况分析報告》亦指鄭國恩「2018年中國宮內節育器新增例數的80%發生在新疆」是毫無根據，稱根據《中國衛生健康統計年鑑2019》，2018年新疆新增放置節育器328,475例，全國新增3,774,318例，因此新疆增幅佔全國的比例只有8.7%。不過翻查鄭國恩報告，其計算方法為「淨新增放置節育器」，即「放置（節育器）」減去「取出」，對比新疆（328,475-89,018=239,457）及全國（3,774,318-3,474,467=299,851）的同類數據，則得出佔比為79.86％，與鄭國恩報告所指「八成」相符。

（新疆專版）