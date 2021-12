反駁德學者指強制計生 官方數據不一 兩報告稱維族人口增幅超漢族 第七次普查結果相悖

【明報專訊】德國學者鄭國恩(Adrian Zenz)去年6月發布研究報告Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP's Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang(《絕育、宮內節育器和強制性計劃生育:中共在新疆壓制維吾爾族人口出生率的運動》),稱2018年新疆「所有少數民族地區的自然人口增長率均降至4.06‰(‰即每一千,此處指每千人有多少嬰兒出生),其中喀什與和田地區的增長率為2.58‰」,相關數字建基於計算新疆的2018及2019年統計年鑑。新疆當局和官媒曾反駁,惟當局發布的數據並不一致。官方今年稱,數據以最新的全國人口普查為準。