受訪家長：多子多福再非青年目標 人口政策3孩上限 有維族稱誕4子「未被強迫絕育」

明報記者 鄭海龍

去年剛完婚的和田市鴿子巷維族姑娘蘇比，暫時未有生育的想法。被問及是否被當局限制生育或強制絕育時，她稱未有相關經歷。她說生孩子是自己與丈夫私事，當局沒有權力也從未干涉。夫婦二人亦曾溝通，認為在經濟能力許可下，可以多生幾個；倘經濟壓力過大，會考慮先生一個，等孩子長大一些再生一個。

新婚婦指當局無權亦從未干涉生育

蘇比生育其實並非全無限制。由於其戶口是農牧民，按新疆生育政策，她與丈夫最多能生3個子女。蘇比自言更傾向於生一對兒女，自己才會有時間做很多事情，而不會被育兒「禁錮」，亦不會因孩子多令他們夫妻太辛勞，降低家庭生活質素。蘇比說，如今維族年輕人的生活觀念已改變，和上一輩相比，「多子多福」不再是年輕人推崇的目標，更多的是為子女提供更良好教育。

和田市依特帕克村村民阿布都艾尼的大兒子，今年27歲。與蘇比的想法相似，他結婚已快7年，暫未有打算生兒育女。

在喀什市莎車縣，居民阿不來提的4個子女，最大的28歲，最小的26歲，均已成家並育有多名子女。其中老大、老二和老三均有3個子女，老四有兩個，其中一個當時懷胎7個月未生。她今年5月對記者說，十分希望能夠為孩子提供更高等的教育，以助孩子日後發展。

在南疆地區，一家兄弟姐妹四五人並不罕見。阿布都艾尼與海爾尼沙，一家七口住在和田市洛浦縣布亞鄉依特帕克村。夫婦二人有兩子兩女，其中最大的已經27歲，最小的年僅8歲。這一家依例已違反當地農牧民最多生育3胎的人口政策（見另稿），海爾尼沙稱自己生了第四個孩子後，並沒有被強迫做絕育手術，至於有否懲罰，對方未有直接回答。

稱盼下一代有更好教育

與阿布都艾尼與海爾尼沙育有4名子女相比，和田市柯孜柯代爾瓦扎路附近一個社區的65歲的穆合買提，一共生了5個子女，這與其迎娶的第二任妻子有關。在穆合買提的手機相冊中，有張攝於2020年的全家福，照片中穆合買提與第二任妻子被一群晚輩簇擁着。其中除了兒女輩與他們的配偶外，還有7名青少年與嬰幼兒。三代同堂的照片中，能數出30個人。

對於年輕人不再追求多子多福而注重良好教育的想法，有些老人均表示支持，其中莎車居民阿不來提稱，自己的子女所受教育有限，這十分阻礙子女的工作發展，亦影響日後謀生，他希望自己的孫輩長大後有所改變，不用跟大部分本地居民一樣，以打工或做小生意的方式來維繫家庭生活，因此不會干涉子女對孫兒更為注重的教育計劃。

（新疆專版）