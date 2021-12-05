田培炎：民主監督減少腐敗

關於外界認為中國近年反腐查處大量腐敗分子，是否意味着民主監督失效，中央政策研究室副主任田培炎指出，腐敗是各國都存在的社會現象，對公權力進行民主監督，防止公權力濫用和腐化是民主重要功能。中共把民主監督貫穿於權力運行全過程，充分發揮民主監督在防腐方面的重要作用，使腐敗不斷減少，「很多腐敗分子就是在信訪舉報、巡視巡察的個別訪談中發現的」。

稱少數民族自治須服從中央領導

中央統戰部副部長許又聲在記者會上也回應了少數民族地區沒有實質自治權的問題，他表示，民族自治權主要包括立法權、經濟發展權、財政管理權、少數民族幹部培養使用權、發展教育和文化權、語言文字使用權等。該制度是在國家的統一領導下，各少數民族聚居地實行區域自治，設立自治機關，根本的目的是維護國家統一和民族團結，須服從中央的統一領導，確保中央政令暢通和國家法律法規實施。