民主峰會前 中國搶閘推民主白皮書 稱中國實行「全過程人民民主」 西方制度存弊端

稱中國實現直接間接民主 全方位全覆蓋

白皮書除前言和結語外，分五部分，約2.16萬字。白皮書指出，中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心。中國的民主經歷了選擇、探索、實踐與發展的艱辛歷程，並基於國情發展出全過程人民民主。實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主。與國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，也是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

白皮書除了介紹中國的民主制度和實踐外，還多次指出西方的民主並不適合中國的發展，甚至反駁西方的一些做法。在前言部分，白皮書稱，民主不是裝飾品，也不是擺設，而是要用來解決人民需要解決的問題的。認為要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民得到什麼口頭許諾，更要看選舉後兌現多少；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。

拒「教師爺」說教 批美民主到選舉才能問責

在第五部分第二節「走符合國情的民主發展道路」中，白皮書稱，「照搬照抄其他國家的民主模式，必然導致水土不服、弊病叢生，甚至陷入政治動盪、社會動亂、人民流離失所」。指出外部干涉和所謂的「民主改造」貽害無窮。在第三節「推動國際關係民主化」中，又稱「以自己的尺度評判他國，甚至通過顏色革命、使用武力迫使他國照搬自己的政治制度、民主模式，這是反民主的」，強調要拒絕「教師爺」般頤指氣使的說教。

有關中西民主的比較，在發布會上，中央政策研究室副主任田培炎也表示，在中國搞西方那一套「民主」很容易搞散、搞亂。他說，美國民主制度下，政治人物是利益集團代理人，在選舉中可以隨意許諾，當選後又很少兌現。選民只能等下一次選舉才能問責。而中國的人民代表，不管官多大位多高，一旦發現違紀違法行為必將受到黨紀國法嚴懲，依法取消代表資格或罷免，毋須等到換屆選舉。他認為這樣的民主，比美國更廣泛、更真實、更管用。

中宣部副部長、國新辦主任徐麟表示，《中國的民主》白皮書是一部系統介紹中國民主價值理念、發展歷程、制度體系、參與實踐和成就貢獻的重要文獻。他強調，民主是多樣性的，實現民主的道路並非只有一條，適合的才是最好的，「我們始終堅持，對各國不同的民主形式，應開放包容、求同存異；對各國追求民主的探索和努力，應充分尊重、互學互鑑」。

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