岳母設靈 薄熙來一家送花圈

范承秀11月23日在北京逝世，享年99歲。新華社前駐中東的記者唐師曾2日在微博發布的訃告稱，中共優秀黨員，忠誠的共產主義戰士，新疆維吾爾自治區宣傳部原部長、中共中央組織部離休幹部范承秀，因病醫治無效逝世。定於12月8日上午9時30分在301醫院西院告別廳舉行范承秀遺體告別儀式，隨後在八寶山火化。

下周三告別式 分析：谷開來或可出席

北京資深媒體人高瑜在Twittter發文稱，范承秀在北京東四7條一座大紅門的宅子，11月下旬起，手捧鮮花前來吊唁的人，絡繹不絕。隨帖文附上范承秀的生活照和靈堂內的圖片。在范承秀的遺像前，擺放着一個由白色鮮花圍繞紅心圖案的大花圈，花圈右側寫着「親愛的媽媽姥姥，我們永遠懷念您」，左側寫有「熙來、麗兒、瓜瓜敬挽」。而在另一段帖文中，高瑜稱：「在范承秀老人的遺像下，擺滿花圈，其中小女兒谷開來一家三口的花圈分外醒目。」

自由亞洲電台稱，薄瓜瓜在父母入獄後，行事低調，但卻能在第一時間得知姥姥范承秀病故的消息；薄熙來偕妻女向親人敬獻花圈，以示吊唁，也有人覺得內情複雜。薄熙來前年12月曾為去世的二姐薄潔瑩送花圈，當時也一度引人關注。分析認為，不排除谷開來出席下周三遺體告別儀式的可能，但薄熙來出場的機會很小。