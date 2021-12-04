中老元首視像見證鐵路通車 習近平：詮釋命運共同體 通倫：告別沒火車時代

中老鐵路北起中國雲南昆明，南至老撾首都萬象，是第一條採用中國標準、中老合作建設運營，並與中國鐵路網直接連通的境外鐵路。通車後，昆明到萬象僅需10小時。央視報道，通車儀式由全國政協副主席、國家發改委主任何立峰主持，老撾副總理宋賽和中國國鐵集團負責人分別向兩國元首匯報通車準備情况。

習近平在致辭中指出，2015年，「我同老撾領導人一道，作出了共建中老鐵路的重大決策」。開工5年來，中老雙方以實際行動詮釋了中老命運共同體精神的深刻內涵，展現了兩國社會主義制度集中力量辦大事的特殊優勢。

通倫表示，感謝中國大力支持，老撾終於告別了沒有火車的時代，擁有了現代化鐵路。老中鐵路是老撾「陸鎖國」變「陸聯國」戰略深入對接「一帶一路」倡議的紐帶，將極大促進老撾國家經濟社會發展。

兩人齊下令 昆明萬象同時開車

觀察者網消息，約下午4時44分，萬象站列車駕駛員報告：「發車準備完畢，請通倫主席下達指令。」通倫下令：「發車！」昆明站列車駕駛員亦報告：「報告習主席，中老鐵路首發旅客列車C3次準備完畢，請指示。」習近平下令：「發車！」此時中方客運列車C3次在昆明站1道、老方客運列車C82次在萬象站1道同時發車。

同日，習近平還與通倫視像會晤。習近平強調，中老都堅持共產黨領導和社會主義方向，雙方要共同維護中老政治和制度安全。中方願與老方加強戰略溝通，深化治國理政經驗交流，為老撾國家建設事業提供力所能及的支持和幫助。另要推進新型基礎設施項目合作，提升中老能源互聯互通水平，加強農業、經濟開發區、金融等領域合作。

通倫高度評價中國的支持和幫助，稱老方堅定支持中方在核心利益問題上的正當立場，堅定支持中方成功舉辦北京冬奧會。