北京聞風：回應民主峰會 內地掀「民主」討論風 ／文：鍾鳴九

下周，美國政府將召開「民主峰會」，邀請110個國家和地區領導人出席，但中國、俄羅斯及多個亞非拉國家並不在受邀之列。對此，中、俄駐美大使在美國《國家利益》雜誌聯合發表文章，表示美國的「民主峰會」將在世界上製造新的分裂，中俄對此堅決反對。中國外交部副部長樂玉成2日出席「中外學者談民主」高端對話會時也表示，「民主峰會」是假民主之名、行反民主之實。

西南政法大學人權研究院執行院長張永和對筆者表示，世界上有近200個國家，如果在國際上談民主，應該大家一起坐下來把不同類型的民主制度放到一起討論，而不是圈起一部分人來自己談民主。這實際上就是在畫小圈子，是反民主的。

官媒評論屢批峰會 學者談中西差異

兩個月前，習近平在中央人大工作會議上深入闡述「全過程人民民主」理念。近來官媒和學者也發表多篇評論，探討中西方在民主問題上認識的差異。周二，新華社發表兩篇文章，認為「民主峰會」的實質是反民主，美式「民主」無法「忽悠」世界。隨後多位學者在《光明日報》、《北京日報》撰文或受訪，討論西式民主。從11月底開始，中南大學人權研究中心、中國公共外交協會、西北政法大學等先後舉辦研討會，探討民主多樣性、什麼是真正的民主、西式民主的實踐與反思等話題。

張永和表示，近來大家對民主話題密集發聲，一方面是對「民主峰會」作出反應。但更重要的是，如今國際潮流已到了對西方民主制度檢討的階段，即使沒「民主峰會」，也有必要重新對西式民主進行思考。因為一些基本理念在實踐中出了偏差，西方國家現在要面對很多基礎性問題。

《中國的民主》白皮書今發布

倫敦經濟與商業政策署前署長羅思義（John Ross）也認為，在自由民主主義理論上站得住的一些說法，在實際中卻不可行。他在日前一場研討會談到，中國女性人均壽命、識字率都比印度高，生育死亡率比印度低得多，可以判斷中國女性的權利比印度女性高得多。美國僅因印度是議會制國家就說印度女性權利高於中國，顯然站不住腳。

觀察人士指出，內地這場關於「民主」的討論可能才剛剛開始。據官方消息，國務院新聞辦今日會發布《中國的民主》白皮書，並舉行新聞發布會。消息人士稱，學界對於相關話題的討論將陸續有來。

文：鍾鳴九