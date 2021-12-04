樂玉成：中國是當之無愧民主國

美：不論誰批評 不為民主峰會道歉

中國外交部網站消息，樂玉成在北京「中外學者談民主」高端對話會上，以「民主好不好，人民最知道」為題發表演說，稱中國的「全過程人民民主」，是人民充分享有知情權、表達權、監督權，全鏈條參與的民主。他又批評「個別國家以『民主領袖』自居，召集『民主峰會』，人為把世界各國分成三六九等，貼上『民主』和『非民主』標籤，對各國民主制度說三道四，指手畫腳，這是假民主之名、行反民主之實」。

此外，樂玉成當天還在與俄羅斯副外長莫古洛夫視像磋商時表示，所謂「民主峰會」完全是一場鬧劇，是典型的冷戰思維。民主不是個別國家的專利。有的國家民主紀錄並不光彩，卻以「民主權威」自居，隨意篡改民主定義、亂設民主標準，將民主工具化以謀取私利。

據白宮網站，在上周四的記者會上，新聞發言人普薩基（Jen Psaki）回應稱，峰會目的是將各地代表不同民主經驗的政府和公民社會的代表召集在一起，討論如何共同努力，在全世界支持民主。她說，「我們不會為此道歉，無論哪個國家對此提出批評」。她又表示，沒有一個民主國家是完美的，應該繼續在此基礎上發展、討論、參與，同時鼓勵積極的變化，「希望參與的國家會認為這是一個機會，成為這個積極變化的一部分」。