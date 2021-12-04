美國會通過「社媒項目」 冬奧前重點關注中國政治犯

首批名單包括被囚記者 另涉維人藏人港人

美國之音報道，美國國會及行政當局中國委員會主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）和共同主席、民主黨籍眾議員麥戈文（James McGovern）宣布啟動奧運囚犯社交媒體項目，在北京冬奧會前的兩個月重點關注中國的政治犯。該項目從可以搜尋政治犯的數據庫中抽取政治犯名單，第一批為被監禁的記者和公民記者，其後將陸續公布被監禁的維人、藏人、港人、工運人士、基督徒、法輪功、人權律師、女權和民主人士等。

法新社報道，德國即將上任的外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）承諾在處理中國議題上，將訴諸「對話和強硬」，不排除會抵制北京冬奧會。

德準外長：不排除抵制 澳洲工黨撐杯葛

另澳洲執政陣營自由黨參議員、參議院外交事務國防及貿易委員會主席阿貝茨（Eric Abetz）發起「外交抵制」北京冬奧會，澳洲人報（The Australian）昨報道，工黨外交事務發言人、參議員黃英賢（Penny Wong）表示，針對「外交杯葛」北京冬奧，工黨將會致力與澳洲政府達成共識，以便確定「國家立場」。