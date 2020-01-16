聯大通過休戰決議 華：抵制冬奧失人心 倡賽事期間和平化解衝突 法俄等173國支持

張軍籲摒棄損奧運發展錯誤言行

本次決議呼籲各方通過和平和外交手段解決國際衝突，敦促各國在北京2022年冬奧會開幕（2月4日）前7日，至北京冬殘奧會閉幕（3月13日）後7日遵守奧林匹克休戰決議。決議由173個會員國共提（聯大會員國計193個），包括法國、俄羅斯等歐洲國家在內的20多個國家在會上發言表示支持。其中俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞等國強調，北京冬奧會的口號「一起向未來」體現當前國際社會需要的團結和韌性。央視報道稱，決議獲得協商一致通過，並得到絕大多數聯合國會員國共提，體現了聯合國會員國對北京冬奧會和國際奧林匹克運動的支持，也體現了國際社會同舟共濟、戰勝疫情、實現和平、一起向未來的堅定決心。

新華社引述中國常駐聯合國代表張軍2日表示，這是中國繼2008年北京奧運會休戰決議後，第二次向聯大提交休戰決議。中方願同各國人民一道，摒棄一切有悖於奧林匹克精神、有損於奧林匹克運動發展的錯誤言行，呼籲各國以北京冬奧會為契機，以對話消弭分歧，以合作替代對抗，增進相互理解，維護世界和平與發展。斥少數國家個別政客鼓噪「外交抵制」註定失敗。

北京12場館完工 最後測試

國新辦昨日通報北京冬奧籌備情况稱，所有12個競賽場館已全部完工並具備辦賽條件，冰上項目場館完成製冰，雪上項目場館賽道準備工作進展順利。3個賽區冬奧村開展了一系列全流程、全要素、場景化的運作壓力測試。截至目前，北京賽區承辦的短道速滑世界杯等6項賽事，延慶賽區承辦的雪橇世界杯等5項賽事，張家口賽區承辦的單板和自由式滑雪障礙追逐世界杯，均已圓滿結束，測試賽進程業已過大半。本月，張家口賽區還將舉辦北歐兩項洲際杯、跳台滑雪洲際杯和冬季兩項國際訓練周3項賽事。目前賽事運作狀况良好，實現了既定測試目標。

決議屬倡導性 奧運期間開火有先例

「奧林匹克休戰」是國際奧委會根據古希臘奧林匹克神聖休戰傳統而設計的一項和平運動。1993年第48屆聯大首次審議並通過奧林匹克休戰決議。此後歷屆奧運會、冬奧會主辦國都向聯大提交奧林匹克休戰決議。不過該項決議屬倡導性，歷史上亦存在多次在奧運會舉辦期間發生局部戰爭和武裝衝突的先例。

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