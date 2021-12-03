內地加快研Omicron疫苗 「做到有備，不一定用」

央視報道，國務院聯防聯控機制「科研攻關組疫苗研發專班工作組」組長鄭忠偉透露，初步判定Omicron傳播力或比Delta更強，雖不能斷定目前疫苗無效，但相信預防感染的作用會有一定下降。鄭忠偉稱，中國從第一個變種病毒開始，針對變種病毒疫苗的技術儲備就已經開始。目前很多疫苗企業已研製出針對Delta的疫苗，部分已進入臨牀實驗。鄭又說，現時快速推進Omicron疫苗研發，目的是做到「有備」，不一定要用，「需要用到的時候，我們才能夠用得上」。目前美國莫德納、輝瑞、強生都表示將開發應對Omicron的新疫苗。

主動檢測並確診 哈爾濱獎1萬

內地前天新增73宗新冠確診，53宗是本土個案，全部在內蒙古滿洲里市。當地一星期內新增185宗病例。黑龍江哈爾濱市昨亦有一宗本土確診，另有兩人初步確診，均為滿洲里市患者的密切接觸者。哈爾濱市宣布，市民非不必要不離市、不出省；停辦集體宗教活動、大型會議等。為快速有效阻止疫情傳播，市民如身體不適主動接受檢測並最終確診，可獲一萬元人民幣獎勵。北京市昨亦通報一宗陽性個案，該人從哈爾濱進入北京海淀區。

（綜合報道）

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