「彭帥未自由」 WTA停中國賽事 奧委會：前日再視像通話 下月將私人會面

外交部：反對體育政治化

WTA主席西蒙（Steve Simon）昨在官網發布聲明，指目前中國的情况令他憂慮若WTA明年在中國舉辦賽事，運動員和工作人員可能面對的風險。「憑良心說，當彭帥不被允許自由表達，並且似乎被施壓否認性侵指控，我看不到如何能要求我們的運動員在那裏比賽。」

西蒙強調，如果有權勢者能壓制女性聲音、掩蓋性侵指控，「那麼WTA成立的基礎──女性平權，將遭到巨大挫折」，又稱中國領導層沒有用任何可信方法應對這宗重大事件，「令WTA別無選擇」，重申要求對彭帥性侵指控作出全面、透明的調查。網壇多名重量級人物、退役名將昨天表態支持西蒙的決定，包括WTA創辦人金夫人（Billie Jean King）、兩屆溫布頓冠軍姬維杜娃、一哥佐高域（Novak Djokovic）等。

奧委會稱靜默外交最有效

國際奧委會其後發聲明，稱由於擔心彭帥的健康與安全，奧委會一個小組「昨天（周三）已與她再次視像通話」，再次確認她平安；又稱將與她定期聯絡，雙方明年1月將有私人會面。聲明提到，有不同方法實現彭帥的幸福和安全，奧委會正使用「靜默外交」，認為是有效處理這類人道主義事件、最有指望的方式。IOC主席巴赫上月21日曾與彭帥通話，並稱她一切安好。不過此舉惹來為中國粉飾事件的質疑。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上，兩度被問及WTA暫停賽事，以及彭是否安全時，未有直接回應，強調堅決反對體育運動政治化的行為。環球時報在Twitter發文，批評WTA一再誇大彭帥的指控，有關做法才是脅迫彭帥、剝奪彭的言論自由，又指WTA對全球體壇做了很壞的示範。

WTA此舉料帶來不少經濟損失。該組織2019年起在深圳舉辦年終總決賽，雙方簽署10年合約。不過因新冠疫情，內地近兩年未曾舉辦WTA賽事，2019年則主辦過9場，提供獎金高達3000萬美元。

與深圳簽10年約 憂財務影響

西蒙昨對BBC體育表示，擔憂不能在中國舉辦賽事帶來的財務影響，但彭帥事件「比生意更重要」。紐約時報形容，WTA此舉標誌着體育聯盟與中國打交道的一個重大轉捩點。