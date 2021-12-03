京召見大使抗議安倍「撐台獨」 日：毋須就非政府人士言論解釋

中國外交部網站昨日凌晨發出通稿，針對安倍晉三相關言論，華春瑩表示，「安倍晉三今天就台灣問題發表極端錯誤言論，粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，悍然為『台獨』勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則。中方對此堅決反對」。她又說，日本歷史上發動侵華戰爭，對中國人民犯下滔天罪行，沒有任何資格和權利就台灣問題說三道四。據路透社報道，日本內閣官房長官松野博一昨在記者會上表示，日方不同意中國召見大使的做法，稱日本政府毋須就非政府人士的言論作解釋。他又指垂秀夫對中方表示，日本國內有人抱持如安倍這樣的想法，中國應理解，而日方不能接受中國單方面的主張。

國台辦發言人馬曉光昨日亦表示，安倍晉三罔顧事實，妄圖挑戰世界反法西斯戰爭的結果，妄圖挑戰二戰以後確立的國際秩序，令人震驚。他在台灣問題上鼓吹遏華、慫恿「台獨」的論調反映出他在歷史問題、涉台問題上固守錯誤立場、不思悔改、不斷滑向危險方向，國際社會必須高度警惕。