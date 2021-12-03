台「開放國會論壇」20國議員參與 安倍佩洛西致賀

蔡英文：願與伙伴捍民主價值

開放國會論壇為期兩天，共有20國、26名國會議員和台內外學者透過實體和網上形式參與，NDI會長米德偉（Derek Mitchell）等人則訪台與會，論壇聚焦「後疫情時代之開放國會——韌性之全球案例及2022年後之規劃」。《聯合報》報道，蔡英文在論壇上表示，台灣曾經歷過威權統治，台灣人走過艱辛民主化過程，建立強韌有活力的公民社會，願意分享經驗，跟所有民主伙伴一起捍衛、共享民主自由價值。

中央社引述佩洛西在賀辭中說，美國繼續與台灣同在，堅定不移、致力維護台灣人民的自由、安全和人權。安倍晉三在賀辭中則表示，台灣成熟的民主，被譽為世界上少數成功的民主化模式之一，期盼透過這次活動，民主伙伴能坦誠交流意見，加強合作。米德偉則稱，沒有民主體制是完美的，但台灣這幾十年處在前線，面對持續威脅，仍持續強化民主，是相當成功的民主故事，是捍衛民主價值的重要伙伴。

立陶宛議員倡與歐盟政黨建合作關係

在會上，來台與會的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）建議，歐盟國家的政黨是政策血脈，是民主機制的血液。他建議台灣和歐盟的政黨合作，政黨和政黨之間建立合作關係，這是最簡單、有效的方式，可以讓台灣與歐盟建立更緊密關係，促進了解，打開歐盟大門。