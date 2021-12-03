中老鐵路通車 昆明10小時抵萬象 一帶一路項目 老撾：改「鎖國」現狀

元首今同視像見證

新華社引述國鐵集團負責人報道，中老鐵路是與中國鐵路網直接連通的鐵路，北起雲南省昆明市，向南經中國玉溪、普洱、磨憨邊境口岸，再經老撾磨丁邊境口岸，最終到達老撾首都萬象，全長1035公里，老撾段佔414公里。

開通初期，中老鐵路老撾段由老中鐵路公司委託中國鐵路昆明局集團公司運營維護，中老雙方鐵路部門制訂新冠防控條件下的行車方案。中老鐵路開通運營後，加上口岸通關時間，旅客從昆明至萬象最快約10小時可達。從萬象到中老邊境車程將由2天縮短至3小時。

據中國鐵路昆明局集團公布，中老鐵路玉溪至磨憨段（玉磨段）車票昨日上午11時正式發售，其中昆明至磨憨票價最高271元，最低244元。

路透社報道，老撾昨日舉行佛教儀式，為中老鐵路祝福，今天將舉行官方開幕式。國營電視台KPL稱，項目是老撾政府將國家「由陸鎖國變陸聯國」戰略的一環。中老鐵路是中國「一帶一路」倡議與該老撾戰略的對接項目，將改變老撾「鎖國」現狀，在中南半島聯通緬甸、泰國等國，令泛亞鐵路網脈絡更清晰。依照中方設想，中老鐵路是泛亞鐵路網一環，作為泛亞鐵路中線，該鐵路計劃延伸至新加坡（見圖）。

負責行走中老鐵路的「瀾滄號」動車組，由中國中車集團所屬企業聯合製造，最高營運時速160公里，編組9輛，可載720人。「瀾滄號」的命名源於老撾的古稱瀾滄王國和流經中老兩國的瀾滄江。車身採用老撾國旗「紅、藍、白」3色塗裝。旅客資訊顯示、廣播和服務標識均採用中文、老撾文、英文3語。

載720人 全線採中國設備

中老鐵路建成前，老撾僅有一段長約3.5公里的鐵路連接泰國。早在2010年5月，中國即率先修建昆玉段（昆明南站至玉溪站），2015年11月，中老昆萬鐵路舉行項目簽約儀式，進入實施階段。老撾段建設由老中鐵路有限公司負責總體投資、建設和營運。該公司由中方投資70%股份、老撾政府投資30%股份設立。全線採用中國技術標準、使用中國設備，總投資約374億元人民幣（約458億港元）。

地勢複雜 沿線167隧道

中老鐵路地處雲南西南部和老撾北部山區，沿途山高谷深、地質複雜，跨越湄公河等眾多水系，橋隧比高，其中國內段達87%、老撾段達62.7%，被稱為一條「不是穿行在洞中、就是穿行在空中」的鐵路。10公里以上的隧道有15座。直至今年6月5日，全線167座隧道方全數貫通。

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