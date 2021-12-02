台立委高嘉瑜展傷勢 男友認打人

稱遭扯髮拖行毆至天亮

高嘉瑜落淚：自覺快死了

《聯合報》報道，41歲的高嘉瑜說，被毆過程不願回想，起初覺得很丟臉，但認為自己若不站出來，其他弱勢的人會更無助。高嘉瑜表示，當時因為前男友傳小孩照片給她，着她幫忙買兒童用品，遭林扯她頭髮拖行、暴打，臉嘴都是血。高嘉瑜落淚稱「臉腫到不知道我是誰，一直勒我脖子，我覺得我快死了」。高嘉瑜稱，林秉樞從晚上10時許持續毆打她到天亮 ，還拿她手機發文章、傳資料，用盡方式恐嚇威脅。她還說，林曾向酒店櫃台拿冰敷袋、買藥等，但無人察覺異樣。

林秉樞昨凌晨近2時被新北警方從板橋馥都飯店拘捕，並扣查手機，警方發現當中有10多張不雅照片，除了高嘉瑜還牽涉另外3名女子。警方稱林承認打人，同時他指高嘉瑜也有反擊；至於不雅照片則否認是偷拍。警方依傷害、妨害自由等罪嫌移送新北地檢署偵辦。昨午4時林被帶到新北地檢署覆訊，面對傳媒追問，他高喊「我沒有偷拍，是高嘉瑜傳照片給我的」。林秉樞現年43歲，在政大念博士班。