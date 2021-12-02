「大陸店不退貨」遭約談 Canada Goose：嚴遵法規

滬店員拒退貨 展更換條款

《新聞晨報》報道，上海賈女士10月27日花費11,400元（人民幣，下同）在上海國金中心「加拿大鵝」專店購買一件羽絨服，發現「衣服上商標繡錯、縫線粗糙，面料還有刺鼻異味」，要求退貨，多次與門店、商家，甚至通過郵件與總公司溝通，均處處碰壁。賈女士稱，付款後店員要求她在《更換條款》上簽名，「如果不簽名，就不能拿衣服」。該店員出示的《更換條款》提到，除非相關法律另有規定，「所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨」。

據中國最新版「消費者權益保護法」第24條規定，經營者提供商品倘不符品質要求，消費者可依照國家規定、當事人約定退貨或更換、修理。消費者亦可自收到商品之日起7日內退貨。加拿大鵝的官網顯示，在加拿大地區，退貨期限為購買日起計的30天內。

加拿大地區30天內可退貨

事件在內地引起議論，並登上微博熱搜榜。官媒「央廣網」發表評論文章，指「加拿大鵝」用地域來區別對待消費者，這樣的「雙標」必定不被中國法律所容，又稱如果「加拿大鵝」還迷失在自我遐想之中不思進取，剩下的只能是「一地鵝毛」。

「加拿大鵝」昨日發聲明，稱「嚴格遵守中國法律法規執行退換貨政策，全力保護消費者權益」；並指其《更換條款》中第一條含義為：在符合相關法律規定的情况下，所有中國大陸地區專門店售賣的產品可以退貨退款。

指與會者不了解條款

滬當局限今釐清

上海市消保委則發布消息，指昨晨約談加拿大鵝，該公司參會人員對專門店《更換條款》具體含義不了解，並指參會人員所表述的公司「退換貨流程」與消費者反映情况多有出入，要求加拿大鵝在今日（2日）中午前就《更換條款》提交正式說明。

加拿大鵝關聯公司希計（上海）商貿有限公司在今年9月曾被指「利用廣告對商品或服務作因虛假宣傳，欺騙和誤導消費者」，遭上海黃浦區市場監督管理局罰款45萬元，責令公開更正並停止發布相關廣告。