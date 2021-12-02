原郭文貴資產 「盤古龍首」料月內改造完工

「盤古大觀」由盤古氏投資有限公司開發，2013年建成，郭文貴曾是該公司的實際控制人。整個項目合共5座樓，外形猶如一條龍，1號樓至4號樓是「龍尾」、「龍身」，5號樓是「龍首」，屬北京知名地標之一。2019年8月20日，盤古大觀的「龍首」易主，由國有企業北京金隅集團以約51.87億元人民幣接手。此後，北京坊間曾流傳「龍首」將被改造的消息，稱這並非僅因建築與郭文貴有關，更主要的原因是，「龍首」以俯視姿態遙望南邊的中南海，在風水及政治上均犯大忌。

消息：「清理天際線」早不了了之

除「龍首」改造將完工，北京知情人士亦對本報稱，北京城市「天際線」改造早前已以不了了之收場。北京曾在2017年底曾表示將全面清理不符合規範要求的建築物屋頂、牆體上的廣告招牌。僅在數周內，即拆除了逾萬塊招牌標誌，中共前領導人鄧小平題寫的「中國國際廣播電台」也未能倖免。

此舉引發民意反彈，《人民日報》亦曾刊文批評。當時曾有觀點認為，是否拆除由江澤民題寫、位於海淀區復興路28號「301醫院」的「中國人民解放軍總醫院」10個大字，是檢驗行動的試金石。知情人士稱，實際上拆招牌行動自2017年12月便以「暫緩」的名義停止。

明報記者