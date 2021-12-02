內蒙91本地確診 中俄貨物樞紐「擴散明顯」

頻做大型檢測 拒絕者將被追責

國家衛健委數據顯示，內地前日新增113宗確診個案，本土病例佔91宗，全部位於內蒙古呼倫貝爾滿洲里市。在昨日結束的當地第三輪大規模檢測，逾16.4萬人樣本中，驗出陽性57宗。內蒙古衛健委主任許宏智稱，預料確診患者續增。

疑境外貨物疫源 煤炭進口受礙

滿洲里西臨蒙古，北接俄羅斯，是全國最大的陸路口岸，承擔中俄貿易65%以上的陸路運輸任務。當局初步分析，病毒是經境外入境貨物傳入，之後以「物傳人、人傳人」方式擴散。目前滿洲里市已強化鐵路口岸管控，自昨日凌晨起，暫停進口非貨櫃形式包含木材、煤炭等需要人工裝卸的貨物。

國家衛健委前日指出，滿洲里市出現小範圍的家庭、居民小區和學校群聚病例。昨日公布的55宗個案，26名是學生。許宏智認為，官方力爭在最短時間內找出感染者，再隔離密切接觸者、次密切接觸者，阻斷傳播鏈，有信心14天內控制疫情。當地已展開第四輪檢測，當地發出通報，對於逃避、欺瞞和拒做核酸檢測，造成疫情傳播擴散的人，將被嚴肅追責問責。

（綜合報道）

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