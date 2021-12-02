雙城論壇 滬市長：共圓復興中國夢 柯文哲稱務實看待兩岸 未提兩岸一家親「免污名化」

陸委會籲京正視兩岸現實停脅迫

今年雙城論壇於昨午2時30分舉行，在上海和台北都設有會場；由於受疫情影響，規模亦告縮減，過程僅1.5小時。綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，去年7月起任職上海市長的龔正，致辭時除細數雙城論壇舉辦以來的成果，認為雙城論壇是兩岸長期交流機制，並在文化、科技、產業等創造眾多福祉，亦稱上海也正深化全球資源配置，強調「兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種；兩岸同胞都是一家人，血脈相連、骨肉天親」，將繼續秉持「兩岸一家親」理念支持交流，期待兩地偕手努力，合譜雙城合作的新篇章，「共圓中華民族偉大復興的中國夢」。龔又稱，期待台北市代表團在條件合適的情形下，到上海訪問。

簽3合作備忘 涉創科音樂動物保育

柯文哲在致辭時則表示，他對兩岸的態度依舊務實，「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」，持續主張互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作 、互相諒解。柯文哲說，大陸和台灣面臨相同挑戰，而兩岸的歷史、地理、語言和文化相近，經濟往來密切，但因政治隔閡而產生不同的理念和制度，「疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去」，仍需共同面對問題、解決問題。

柯文哲說，「我們會善待在台灣的陸配、陸生、陸企，也希望在大陸的台灣人被善待、權益被保障，用和平對等方式解決爭議」。與上屆及以往不同，柯文哲未有提及「兩岸一家親」。柯文哲會後受訪回應稱，因台灣有人將這5個字污名化，「那就不提」，但基本論調還是希望交流增加善意、降低敵意，並減少誤會，避免擦槍走火，尤其最擔心互看不順眼的惡意螺旋持續累積。

澎湃新聞報道，上海市與台北市昨日分別就「建築可閱讀」和「疫情防控常態化下的城市數字化轉型」的經驗作分享和交流互動，並通過「雲端」簽署3份交流合作備忘錄，涉及創新科技、樂團及動物園野生動物保育。論壇開幕前，兩市領導視像會晤，共同表示期待在疫後增進交往，開展面對面交流。

稱台獨立國家 副市長缺席

昨日論壇出現一段小插曲。台北副市長黃珊珊日前在facebook寫道「台灣是一個獨立自主的國家」，疑引起大陸不滿，黃昨天未有出席論壇，而是出席一個與疫情有關的會議。台北市政府回應稱，歷年雙城論壇出席都是兩市對等規格，不一定三副市長都到，今年台北是由另一名副市長蔡炳坤專題演講，副市長黃珊珊不會出席。

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