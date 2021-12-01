無國界記者：採訪冬奧須防監控 路透稱河南設系統監視記者留學生

倡用VPN避微信百度

第24屆冬奧會將在明年2月4日到20日在北京舉行。RSF官網發出呼籲，建議前往報道的記者們避免使用可能遭受中國政府監控的技術資源，比如微信、百度和TikTok等。RSF東亞辦事處主任艾瑋昂（Cedric Alviani）說：「媒體報道這個重要國際事件是合理的，但他們必須警惕這個政權的操縱企圖，保護他們的記者免受監控和可能的施壓。」

RSF建議如果非要使用這些資源，要從一個與使用者通常工作環境分離的專用電腦或智能手機進行連接。在中國從事研究時，在出發前就要安裝合適的虛擬私人網絡（VPN）。

RSF也建議，不要與內地宣傳媒體合作，參加中國組織的記者會等活動時，應該了解中國代表和官員們將會利用這些活動作為宣傳平台。

另據路透社報道，河南省公安廳近期委託設立了一個監視系統，他們希望使用該系統可以跟蹤記者、國際學生和其他「可疑人員」。報道表示，河南省政府採購網在7月29日發布的一份招標文件詳細介紹了一個系統的計劃，該系統可以使用3000台連接到各種國家和地區數據庫的面部識別攝像頭，匯編來到河南的相關人員的個人檔案。

河南省政府採購網站上公布的另一份文件顯示，中國科技公司東軟集團9月17日獲得了一份價值500萬元人民幣（約610萬港元）的合同，該公司被要求在簽訂合同後2個月內完成監控系統的建設。

總部位於美國的監控研究公司IPVM首先發現河南這份文件。IPVM說，這份招標書的獨特之處在於，它將記者指定為監控目標，並為公安部門快速找到他們並阻止他們的工作提供了方便。

將記者按風險高低分級

這份近200頁的招標文件並沒有說明跟蹤記者或國際學生的原因。截至周一，這份文件已無法瀏覽。該系統將由至少2000名官員和警察進行操作，並根據招標文件規定，記者將按風險等級由高到低分為三類：紅色等級、黃色等級和綠色等級。如果記者在河南登記入住酒店、購票或跨省，該系統將會作出預警。

明報記者