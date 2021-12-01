中央加強監管網約車平台 禁利誘司機加班

據交通部消息，有關文件由交通部、中央宣傳部等8部門聯合印發。文件要求各地相關部門要為符合准入條件的網約車平台企業、車輛和司機辦理許可提供便利。允許網約車臨時停靠醫院、居民集中居住區、重要商業區等場所。

根據文件，各部門要督促網約車平台企業，向司機和乘客公告計價規則、收入分配規則，每次完成訂單後，應明列乘客支付總金額、司機報酬及抽成比例，保障司機權益。

嚴查低價傾銷誘導欺詐等

文件亦提出，司機的薪資不得低於當地最低工資標準；確保司機有合理休息時間，不得以獎勵等方式，引誘司機超時勞動；不得以高額風險抵押金、保證金轉嫁經營風險；不得將司機服務計分與服務時長、派單機制等掛鈎；不得變相違法阻礙司機自由選擇服務平台等。

各地交通運輸主管部門要督促網約車平台企業嚴格遵守法規規定，不得接入未獲得網約車許可的司機和車輛。同時繼續推動維護公平競爭市場秩序，加大反壟斷、反不正當競爭監管執法力度。嚴查低價傾銷、「大數據」殺熟、誘導欺詐等違法違規行為。

內地今年5月整頓大型網約車平台，滴滴出行、貨拉拉等被約談，滴滴出行隨後被停止新用戶註冊，並全網下架該公司幾十款APP。