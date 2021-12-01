美擬強化關島澳洲基地基建 抗衡中國

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國總統拜登今年2月要求國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對全球軍力部署作出評估，奧斯汀3月牽頭進行。國防部次長卡林（Mara Karlin）周一在簡報會上表示，評估報告「指示與區域盟國和伙伴進一步合作推動相關計劃，以助於區域穩定及嚇阻中國潛在軍事侵略和朝鮮威脅」，有關評估最近已獲拜登認可。

報道稱，為抗衡中國，評估報告指示國防部加強「關島和澳洲的基建設施」，並將「太平洋島嶼的軍事建設」列為優先要務，並尋求區內更大的軍事合作。卡林說：「在澳洲，大家會看到新的輪替戰機和轟炸機部署，也會看到地面部隊訓練和加強後勤合作，而且在印太更廣泛的地區，大家會看到各種基礎設施改進，包括關島、北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）和澳洲。」《華爾街日報》引述官員稱，關島基地跑道改善工程將於明年展開。卡林亦透露，其他改善工程包括更多的燃料和火藥儲存庫。

京：暴露美方圍堵中國意圖

中國外交部昨稱，美軍有關報告充分暴露美方將印太軍事化，不遺餘力圍堵、遏制中國的真實意圖。堅決反對美方將「中國威脅論」作為增加軍費、擴張軍力、維護軍事霸權的借口。