路透：美英等7國暗助台灣建潛艇 供應作戰系統聲納等關鍵技術 北京斥參與國玩火

英近3年多次批出出口許可證

路透社透過對11個國家的採訪以及包括現任前任官員、外交官、潛艇指揮官等80多人的訪問，在周一發表有關多國參與協助台灣建造潛艇的長篇報道。報道指，台灣在過去20多年，一直嘗試通過購買組建一支潛艇部隊，但未能成功，直至中國大陸近年加強對台軍事威脅，多間外國供應商在得到各自政府批准下，協助台灣建造潛艇。參與的國家至少有7個。其中美國向台灣提供作戰系統零件、聲納等關鍵技術，作戰系統由洛克馬丁公司供應，聲納則由雷神科技公司供應。而英國過去3年多次批出出口許可證，讓英企向台灣提供關鍵零件、技術等，包括英國國防科技公司Qinetiq和英國核潛艇承包商BMT的加拿大子公司。

英退役將軍助延攬工程師赴台

知情者指，退役英國皇家潛艇部隊准將麥吉（Ian McGhie）是為台灣招攬潛艇工程師的關鍵人物，他透過在直布羅陀註冊的公司Gavron Limited招聘，受僱人士包括英國皇家海軍退役人員。除了英美參與，台灣亦通過澳洲、西班牙、加拿大、韓國以及印度，僱用工程師、技術人員和退役海軍官兵。這些專家以高雄港為基地，向台灣海軍和台灣造船公司提供指導。

日憂惹怒北京 未有參與

該項目面臨着北京壓力，去年一間德國公司終止交易，日本亦擔憂惹怒北京後的經濟後果，未有參與。報道引述兩名直接了解項目的台灣人士指，項目採取低調策略，由團隊直接聯絡外國公司，而不是先尋求企業所在國家的核准。待企業取得訂單後，再由公司向政府申請出口許可。台灣團隊在許多重要技術上，接觸至少兩至三個供應商，以防有供應商突然退出。

大陸外交部以書面回應稱，台灣當局勾結境外勢力，警告有份參與的國家應避免參與，停止與台灣的軍事聯繫以及支持「台獨」勢力，又直指這些國家正在「玩火」，必會引火自焚。美國國務院發言人指，將持續向台灣提供維持足夠防衛能力所需的防衛裝備和服務，以增加台海及該地區穩定。台國防部昨表示，潛艇項目對台軍發展不對稱戰力至關重要，各種挑戰正逐一清除，項目按計劃進行中。

按照美國國防部的統計， 大陸目前部署 58 艘潛艇，其中包括 6 艘具備發射彈道導彈的核動力潛艇。而台灣目前只 4 艘現役潛艇。其中 2 艘是 1974 年開始在台灣服役的美軍二戰老舊潛艇，目前也只能用作訓練；另 2 艘則是 1987 年服役的從荷蘭採購的「海龍」級潛艇。「潛艦國造」是蔡英文政府極力推動的項目，在2017年啟動，去年動工，目標製造至少8艘潛艇，2025年交付第一艘；估計項目價值高達160億美元 （約1247億港元）。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676