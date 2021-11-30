多國擬「外交抵制」京冬奧 環時：從沒邀美政客

斥奧運政治化「自作多情」

據知情者解釋，全球疫情防控形勢嚴峻，並不適合大規模邀請外賓來華活動，增加疫情傳播風險，他並稱「沒有這些西方反華政客的摻和，北京冬奧會只會更精彩。」該知情者還表示，西方部分政客在中方未邀請的情况下不斷炒作「外交抵制」冬奧會，不僅是把奧運會政治化，更完全是「自作多情、自我炒作、嘩眾取寵」。

外交部發言人汪文斌昨稱，京冬奧不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，不取決於個別國家官員是否出席。「我們希望個別國家擺正自己的位置。」

根據奧運規則，外國官員出席奧運會應由本國奧委會發出邀請，最終決定權在國際奧委會。在以往奧運會的歷史上，東道國經常邀請外國政要在冬奧會期間訪問該國，同時出席冬奧會。

另據新華社，北京市正積極為北京冬奧會籌建2022北京新聞中心。因應疫情防控，接待原則為非必要不邀請臨時來華記者，以常駐京外國記者為主；非必要不邀請港澳台臨時來京記者，以駐點記者、駐內地記者為主；國內媒體以中央媒體為主，按一定比例邀請地方媒體記者，整體接待規模為2000人。