古裝劇被指殺貓 劇組報警 罵聲未平

綜合內地傳媒報道，引起爭議的一幕出現在第32集。當么娘領着姑娘學習禮儀的時候，眾人發現偷吃點心的小貓，當場毒發，並從桌上墮地、口吐鮮血。有網民發文質疑出現這種反應絕對不正常，劇組疑似為省錢不做特效，毒死真貓。

劇組發影片「闢謠」

未能證明為劇中白貓

劇組先後兩次回應，稱小貓「血迹」是可食用血漿，「掙扎」則是由工作人員在白貓安全的前提下，用繩子拉扯。其後又發布一段影片，貓主人稱該白貓「活得很好」。劇集主角蔣勤勤在微博發文回應，稱大家都對貓的下落不知情。

其後又有自稱群眾演員的用戶在抖音稱，小貓拍攝當天已被電死並即場埋葬。《當》劇昨發布聲明稱，小貓被劇組「毒死」和「電死」的言論與事實嚴重相悖，白貓在拍攝中並未死亡，目前平安，已就抖音用戶的言論報案，將追究造謠者的刑責。微博、抖音出現名為「我是口米口米」的社交帳號，並連發3條高清影片。在其中一條片，拍攝的人將一張11月29日的報紙和貓擺在一起，證明影片是當日拍攝，但未能證明此貓為劇中白貓。

評論指影視界前科纍纍

《當家主母》八成人予1星

網民質疑聲音未絕，認為白貓不難找代替品，又認為最有力的證據，應該是拍攝結束時小貓站起來、或者有所動作的劇集花絮。《北京商報》引述業內人士指，拍劇一般會有至少3份備份，不會完成後就把所有素材刪除。

另據《新京報》報道，發布《當》劇組電死真貓的網民昨稱，此前自己的說法屬謠言，並向《當》劇組和網民道歉。《極目新聞》發表評論文章稱，網民深切懷疑，是因為國內影劇圈在尊重生命、保護動物方面意識淡薄，前科纍纍，相關的法律法規至今仍是空白。國產抗日題材劇集《犬王》的導演姚守崗曾披露，為了讓表演更真實，曾炸死一隻屢次立功的軍犬。電影《悲情布魯克》的導演亦曾表示，拍攝期間曾將一匹馬推下懸崖摔死。

輿論持續發酵，劇集口碑一降再降，在豆瓣網站評分僅2.8分，近八成觀眾只打一星評分。觀眾王女士評價道，打低分是因為不滿片方涉嫌虐殺小貓。