美機越台海 陸機連續29日繞台

P-8「波塞冬」反潛巡邏機是波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，用於取代老型號P-3C巡邏機。該機主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，裝備有先進的聲學、光學和雷達傳感器。

解放軍疑訓練空中加油

據《聯合報》報道，台空軍司令部前晚發布解放軍戰機動態，27架軍機白天抵進台灣西南防空識別區（ADIZ），包括首次出現運油20加油機，疑似與殲-16戰機演練空中加油。至昨晚，台空軍再通報，5架解放軍軍機再度進入ADIZ，台軍照例「在空警戒並廣播驅離」。

首架台產教練機交付空軍

台國防部長邱國正昨表示，「最近敵情特別嚴峻，幾乎沒停過」，他指出，大陸此舉不外乎就是慢慢消耗台軍的能量，並讓台灣知道中國大陸有這個力量。台戰略學者則示警，運油20演練空中加油，可延伸戰機打擊航程，大量服役後，解放軍空軍將成為遠征型空軍，台灣空防壓力大幅增加，東部防務勢必面臨挑戰。

另外，台首架量產型勇鷹高級教練機昨晨飛抵台東志航空軍基地，正式交付空軍。勇鷹高級教練機去年6月首飛，料於2026年交付66架機。