蔡英文見波海三國議員 稱立陶宛明年設處

中央社報道，蔡英文表示，非常期待波海三國深化民主的經驗，一起見證台灣對開放政府、開放國會、擴大公民參與的努力。她並藉此機會特別謝謝立陶宛在今年疫情嚴峻時，兩度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神。

蔡英文表示，這個月台灣駐立陶宛代表處已經掛牌運作，預計明年初立陶宛也會在台灣設立代表處，國發會主委龔明鑫上個月率領經貿考察團訪問立陶宛，簽署6項合作備忘錄，強化雙方在半導體、衛星以及生技等領域的合作，未來也期待與拉脫維亞、愛沙尼亞在各領域都有更多的合作與交流。

馬爾德基斯：展團結強化民主

馬爾德基斯致辭表示，台灣在複雜的地緣政治環境中取得平衡，並且同時發展經驗與強化民主，此行來到台灣就是要展現團結之意。他稱立陶宛政府的友台政策，在立陶宛社會獲得廣大民意支持，希望即將在台灣設立的立陶宛代表處可以協助擴展台灣與立陶宛的伙伴關係，並且促進整個歐盟與台灣更進一步發展友好關係。

汪文斌：必將付出代價

外交部發言人汪文斌昨主持例行記者會時，針對立陶宛稱將開設「台灣代表處」表示，中方已經對立陶宛，製造「一中一台」的錯誤行徑作出了正當有力的回應，中國主權不容侵犯。損害中國主權，必將付出應有的代價，任何人對此都不應抱有幻想。「我們再次正告立方，以實際行動糾正自身的錯誤，切實履行立方在涉台問題上所做的政治承諾。」