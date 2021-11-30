檢60陽性樣本 內蒙滿州里封城

口岸城市頻頻爆疫

據澎湃新聞，滿洲里周日早上展開的首輪大規模核酸檢測，共採集樣本17.5萬份，檢出陽性樣本60份。當地自27日（上周六）起，航班、火車、長途汽車、的士、巴士已全面停航停運。各出入城卡口實施交通管制，嚴控進出城人員和車輛。各中小學校、幼稚園已停課，昨起開始線上教學。大學實行全封閉式管理，學校防控物資滿足兩個月的疫情防控需要。

自2020年以來，中國多個口岸城市引發本土感染，包括滿洲里、雲南瑞麗、遼寧大連、黑龍江黑河以及綏芬河。滿洲里已是第四次出現本土疫情。滿洲里本輪疫情已蔓延內蒙古通遼市、黑龍江省訥河市。訥河市前日發現一宗隱形患者，當地昨發布消息，市內公共交通停運，並要做全民檢測；當地市域內現有人員的健康碼賦予黃碼，不予解碼，待疫情穩定後統一重新賦碼。

內地前日新增41宗確診個案，21宗是本土感染。 另外，雲南、內蒙古和黑龍江共有4宗本土隱形患者個案。

（新冠疫情）