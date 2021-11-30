深圳准居民「特殊緊急」出境赴港澳 治病奔喪等可來港 管理局人員：不限深圳戶籍

料持健康碼未來可免隔離

據《深圳商報》報道，深圳公安出入境管理部門已對特殊緊急出境事由的居民，開通綠色通道，並安排專人跟進此類特殊緊急辦證需求。被納入緊急特殊事由的情况包括治病、奔喪、訴訟、應試、處理產業、學術交流、探望危重病人等。深圳市民可在「深圳公安」微信公眾號上預約，成功後如期前往受理大廳，交驗與申請事由相應的證明材料，申請辦理港澳通行證和簽注。

須遵守兩地防疫政策

深圳出入境管理局工作人員向本報稱，申請緊急特殊事由赴港奧通行證和簽注的深圳居民，不限是否為本地戶籍。而警方也會在大廳查驗提交申請者所交驗與申請事由相應的證明材料，「並不是任何關係和理由都可以獲得申請。比如探望危重病人或奔喪，一般都會要求是直系親屬，但情况特殊的非直系親屬的其他家庭成員也有可能獲批准。」該工作人員表示，獲批可前往港澳的人士，亦需遵守當地的防疫政策，而根據目前的政策，返回內地者，除需提交入境時的核酸報告外，亦需隔離。

另有深圳海關工作人員向本報稱，目前暫未接到往返兩地人員出入境免檢的政策信息。2020年2月，新冠疫情在內地爆發後，內地各省市出入境管理局逐步停辦港澳通行證及非公務和工作簽證。至今年10月，國家移民管理局發布公告，國家出入境管理局決定自10月11日始，在廣東省試行恢復內地居民辦理赴香港商務簽注。但獲簽者返內地時，除需提供核酸陰性證明和提交健康報告外，仍需根據入境地防疫政策執行隔離措施。

明報記者

（新冠疫情）

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