越獄41日 朝鮮籍逃犯吉林落網 原定後年出獄 被指憂遣返判死鋌而走險

有居民「撞樣」 3日內5被捕

網絡流傳短片顯示，朱賢健被反扣雙手放到在船艙上，多名男子在旁。另一段影片中，朱賢健被人從船艙抬上岸又抬上警車，其間朱賢健曾慘叫，疑似腿部受傷。《新京報》引述協助警方搜捕的人員表示，朱賢健藏身松花湖邊一間小屋內。紅星新聞報道，松花湖黑瞎子溝的一名當地村民稱，村民發現丟了東西，便在景區一處暗渠內發現有人生活的迹象，內裏還有被褥和碗筷以及香煙。另外一名目擊警方抓捕行動的居民稱，幾天前便已發現疑似朱賢健行蹤線索並立即報警，而當時朱賢健躲在一個魚塘旁簡易房內。

懸紅70萬 在囚時曾獲兩次減刑

當地警方向本報證實，朱賢健被抓捕後立即被送返監艙嚴加看管，未來可能會對延長刑期。當地警方稱朱賢健越獄後，警方曾逐步擴大搜索範圍，不僅逐步增加賞金至70萬，更向臨省警方發布協查通報，「但最終從反饋的信息觀察，逐漸排除朱賢健跨省逃離的可能」。消息稱，警方改變策略要求附近居民時刻注意可疑者，並關注家中是否有例如食品、衣服等生活用品被盜，最終在上周五獲得可靠線索。

松花湖黑瞎子溝位於吉林監獄東側偏南約150公里處，附近人煙稀少，群山環繞水路通達，較容易隱藏。「極目新聞」曾引述一份判決書顯示，2013年7月21日，朱賢健從朝鮮偷渡中國，次日在圖們市某村盜竊時被發現，繼而將村民用刀捅至重傷；2014年，吉林延吉市中院判決朱賢健有期徒刑11年3個月，驅逐出境，但服刑期間，朱賢健因表現良好兩次減刑共14個月，原定於2023年8月21日獲釋並遣返朝鮮。

中央社引述「人權觀察」今年7月發表報告指出，目前至少1100名朝鮮人被羈押在中國，許多人獲釋後面臨遭遣返的命運。外界猜測，朱賢健擔憂被遣返朝鮮會因偷渡遭判死，才決定越獄。