被指「抹黑制度」 北京律師梁小軍被釘牌

據北京市司法局行政處罰事告知書提到，梁小軍作為北京市道衡律師事務所主任、專職律師，利用國內、境外多個社交平台，多次公開發表支持法輪功言論，醜化、抹黑憲法確立的根本制度和基本原則，行為惡劣，被多次舉報，多次約談仍沒有糾正錯誤，「行為嚴重損害了律師行業形象，造成惡劣社會影響，屬情節嚴重」。

梁小軍稱，直接釘牌「還是有點意外」，已提出聽證要求，但估計很快會正式釘牌。他在社交平台發文，稱感恩節收到「大禮」，形容這個結果「求仁而得仁」，稱自己不能停止思考，看到不公不義之事不能忍住不說。「太多的妻離子散、家破人亡；太多的苦苦堅守、生死相依」，他稱總是願意關注那些弱勢者，感謝做律師的機會，可以認識他們，自己才不會那樣孤單。

李宇軒家屬曾委託

許志永「顛覆」案代表律師

梁稱回顧律師生涯走過的路，內心充滿感恩。他特別感謝，在他之前因代理人權案而被釘牌的律師，「他們或許執業時間沒有我長，卻先於我吊照，保護了我，又延緩了我執業的時間。他們的勇氣照出了我的怯懦」。

梁小軍2009年起接觸法輪功學員案，2020年在12港人案中，作為李宇軒家屬委託的代表律師到深圳要求會見。他目前是2019年「廈門聚會案」中、涉煽動顛覆國家政權罪許志永的代表律師之一。

明報記者