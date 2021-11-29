中疾控吳尊友：輸入是唯一來源

稱清零已防逾4000萬人感染

澎湃新聞報道，吳尊友披露「圍堵清零」的成效，他表示，如果沒有採取「圍堵清零」，假設中國發病及死亡與全球平均水平相似，則中國「圍堵清零」預防4784萬人感染、95萬人死亡；如與金磚國家平均水平相似，則預防了5497萬人感染，114.4萬人死亡；如與美英水平相似，則預防了2.041億到2.0644億人感染、305萬到315萬人死亡。

中疾控官網近日亦刊發題為〈與COVID-19共存：估計和展望〉文章預測，如果中國採取西方國家的疫情防疫策略，每天新增感染人數很可能達到數十萬人，其中約1萬例重症，將對中國醫療體系造成毁滅衝擊，造成巨大災難。

另外，內蒙古滿洲里市通報，昨日該市新增本土確診19宗，1宗隱形患者，所有病例均在滿洲里口岸醫療救治醫院接受治療和醫學觀察。國家衛健委、國家疾控局昨向內蒙古派出工作組指導開展疫情處置工作。

（新冠疫情）