疫下「國考」 逾200萬人爭3萬職位

邊遠地區門檻低 2萬人爭1職

這是新冠疫情下第二次「國考」，因應防疫需要，不少地區要求考生除提供考試所在地健康碼、行程碼之外，還要提供48小時內核酸檢測陰性證明。據中新網報道，按照本次招錄公告，中央機關及其直屬機構2022年度公務員考試筆試將在全國各直轄市、省會城市、自治區首府和個別城市開考。共有75個部門、23個直屬機構參加，計劃招錄3.12萬人。截至報名資格審查結束，共有212.3萬人通過資格審查，通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為68：1。華圖教育研究院專家鄭文照表示，近三年來，國考平均競爭比在60：1左右，今年競爭程度提升明顯，考生的成績也提升，國考競爭程度在增加。

作為中央機關的聚集地的北京，成為今年「國考」報名人數、過審人數及競爭比最高的「三高」地區，報錄比超過103：1。消防系統、統計局調查總隊以及鐵路公安等崗位，則「集體被棄」，專家分析認為相關職位限制條件更為具體。

本次招考續向基層崗位和應屆生群體傾斜，有8700餘個計劃補充到西部和艱苦邊遠地區縣（區）級及以下直屬機構，並採取適當降低學歷要求等門檻，鼓勵引導人才到「艱苦邊遠」地區和基層一線流動。此導致西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」報錄比接近20,000：1。

中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家認為，相關傾斜政策是為解決基層崗位招人難、留人難的問題，國家也可藉此不斷提高基層公務員隊伍的能力素質。

蘇州大學政治與公共管理學院教授錢玉英認為，國考之所以熱，一方面是因為公務員發展前景廣闊，另一方面則是因為公務員考試公信力強，只有足夠優秀者能夠在公務員考試中脫穎而出。

（新冠疫情）