內地專家齊稱Omicron可防可控 鍾南山說打針有效 張文宏：「清零」可應對

Omicron來襲引發上周五（26日）全球股市恐慌拋售，內地亦對今日開市的A股市場產生擔憂，更令人擔心新一波疫情對中國的疫情防控帶來衝擊，進一步對經濟復蘇的影響。張文宏昨在微博發文認為，Omicron對中國目前還不會產生大影響。中國目前的「快速響應」與「動態清零」是可以應對各類型新冠變種的。在微博中，張文宏指出，本輪上海疫情進入掃尾階段。

張：若突破免疫屏障

須構建新疫苗

張文宏表示，Omicron變種是病毒進化產物。由於突變點數量遠超已發現的所有變種，應該是在宿主體內經歷了較長時間的進化後形成。他進一步解釋，一旦明確Omicron可突破原有免疫屏障，則意味着必須對已有所有疫苗體系做調整，開始進入流感疫苗接種模式，也就是說每年要根據病毒變異情况，迅速構建新的疫苗；也意味日子會變得更難。

吳尊友：傳染力比Delta強

《新京報》報道，吳尊友昨在「《財經》年會2022」上表示，現在全球來說，非洲南部的Omicron能否發展成為主導毒株需進一步密切觀察。根據數學模型顯示，Omicron的傳染力比Delta還強，此與張文宏的觀點一致，張認為，Omicron變種攜帶病毒突變點多，在傳播上短期內似乎戰勝非洲南部其他病毒株，包括Delta，因此要引起極大關注。

吳尊友表示，但不管怎麼變異，戴口罩、保持社交距離等公共衛生措施對所有變異毒株都是有效的。「大家對奧密克戎（Omicron）不必過於擔心，」他稱，人和人的交往是傳染病流行的最主要方式，如果一開始發現這種毒株並把它限制在一定範圍內，它不可能成為全球的主導毒株。吳尊友還建議，要人人打疫苗，人人需要打加強針，提高人群抗擊新冠流行的效果。

鍾南山院士昨出席「中國罕見病聯盟呼吸病學分會第一屆全國會議」表示，從目前的情况來看，Omicron變異株傳播速度快，近期在香港也發現兩宗。他認為Omicron危害性還需要一段時間判斷，現在還不會採取比較大的行動。而他在上周六出席一個論壇時表示，Omicron攜帶大量突變，對防疫工作帶來更多挑戰，但強調「接種疫苗肯定是非常有效」。

科興：盡快研變異株疫苗

另據《北京日報》，新冠疫苗生產商科興指，已通過全球合作伙伴網絡，積極蒐集並獲取Omicron變異株信息及樣本，將盡快開展評估和研究，以了解對現有滅活疫苗的影響，及研制變異株疫苗的必要性。《環球時報》報道，康希諾生物昨表示，已經開始針對新突變株開展疫苗研發。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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