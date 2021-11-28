滬沒新個案 多家封閉醫院重開

內地增5本土確診 內蒙滿洲里新發現3宗陽性

央視新聞報道，滿洲里昨在「應檢盡檢」人員核酸檢測過程中，發現3宗陽性。其中兩男為同一間公司的搬運工，並住在同一小區；而一女則為一家木材加工廠工人。目前，流行病學調查已全面啟動，當局已對感染者居住小區和工作場所封閉管控。

上海日前發現3宗確診，並出現跨省傳播，不過昨日上海和相關的江蘇、浙江並沒出現新個案。上海發布微信公號消息，昨經市疾控中心實驗室基因測序並經中國疾控中心確認，3宗確診均是Delta變種病毒，病毒序列高度同源，為同一傳播鏈。經檢索比對分析，認為此次確診的感染來源，是在外省市暴露於境外輸入病毒污染的環境而引發的感染。

上海疫情趨穩，澎湃新聞報道，日前封閉的上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、復旦大學附屬中山醫院、上海市同濟醫院等昨均發布公告，全面恢復正常醫療服務，周末也將加開門診，滿足市民醫療需求。不過，人民網消息，上海工程技術大學官網昨發布通知，稱因疫情防控要求，學校封閉管理，又要求在部分師生驗核酸。

（綜合報道）

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