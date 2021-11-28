中俄印外長會：支持北京冬奧

近日歐美國家因人權問題紛紛考慮外交抵制北京冬奧，不過與中國友好的俄羅斯總統普京已接受北京邀請，決定來華出席冬奧活動。而與中國存有邊界糾紛，又與美國同為四方安全對話（Quad）一員的印度，取態令人關注。新華社公布的中俄印外長第十八次會晤聯合公報中，除在多個國際熱點問題表明共同看法外，在第34項裏寫明「外長們支持中國舉辦2022年北京冬奧會和冬殘奧會」。

與王毅通話 瑞士外長：反對體育政治化

另據中新社報道，王毅昨與卡西斯電話會談時表示，瑞士是冬季運動強國，中方願進一步加強場館建設、人員培訓等交流合作，為中瑞關係增添新內涵，共促冰雪運動發展。瑞士也是國際奧委會機構駐地，雙方要共同抵制體育政治化圖謀，為國際賽事提供健康的環境。卡西斯表示，瑞士反對體育運動政治化，祝賀北京冬奧會籌備工作順利推進，相信北京冬奧會將取得成功。

瑞士資訊（Swissinfo）網26日報道，卡西斯的飛華政府班機因中途出現技術故障，被迫改降俄羅斯莫斯科。他後來在Twitter上表示，與中國外長的會晤不再於這周六舉行。「我對此感到遺憾。我們將盡快找一個新日子。」昨在電話中，卡西斯也提到這次故障，稱無法按原計劃與王毅共同主持兩國第三輪外長級戰略對話。

北京冬奧將於明年2月4日舉行，英國廣播公司（BBC）記者昨在北京測試賽期間，專門走訪了位於河北張家口崇禮的賽場，有受訪運動員表示，這裏的場地「將有助於高質量的比賽」。報道最後稱，儘管政治上的爭議不斷引發國際上抵制冬奧的聲浪，組織者仍希望他們能舉辦一屆令人難忘的冬奧會。