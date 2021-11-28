1700元補貼惹蜂擁報名 深圳煞停鹵味製作考核

逾5萬人報名 當局稱數據明顯異常

《經濟觀察報》報道，內地微信群早前瘋傳一份「鹵鵝寶典」，宣稱「深圳政府補貼給有潮汕鹵水技能的人才，每人1700元，能通過政府組織的考試獲得證書即可申請。」，「通過率據說高達97%」。「鹵鵝寶典」指出，相關培訓僅需1100元，若考過還能白賺600元。有潮汕籍網民隨即表示，鹵鵝本就是一道普通的家常菜，兩個小時的考試根本就是白送錢。有消息稱，相關報名人數超過5萬人。深圳人社局25日緊急關閉報名入口，並發公告稱，報名數據出現明顯異常，從當日下午5起暫停潮式鹵味製作專項職業能力考核報名，啟動時間另行通知。

網傳「鹵鵝寶典」稱成本1100元賺600

參加過深圳職業技能培訓考核的陳小姐對本報稱，她早前參加過化妝師專業考核，要筆試和實際操作，毫無經驗者需在人社局備案的培訓機構學習，再參加相關考核。「其實並沒有那麼容易，考到高級化妝師至少需要一年半時間，上面還有技師和高級技師。更多的成本其實是時間成本。」陳小姐稱，「潮式鹵味」不可能僅憑參加者現場操作2小時便可獲得證書，「那麼多鹵味怎麼可能只考鹵鵝呢？萬一現場抽到的是其他鹵菜呢？」

傳通過率97% 官方否認

深圳商報引述市人社局表示，潮式鹵味製作要求的主、配料品種繁多，工序繁雜，耗時較長。考生需要具有一定操作經驗或經過專門培訓才能完成，從今年已經組織的考核情况來看，通過率也絕不是網傳的97%，有一定功底的參考人員通過率也不高。不過官方並沒有透露通過率。

據深圳人社局公眾號消息，「潮式鹵味」製作專項職業能力考核，是內地技能人才評價的一種方式，考核結果不分等級，由各地人力資源保障部門核發證書。2019年起，廣東省統一開發潮式鹵味製作、潮式風味菜烹飪、客家風味菜烹飪、廣府風味菜烹飪、廣式點心製作、廣東燒味製作等多個「粵菜師傅」專項職業能力，考核通過後相應給予補貼。2021年《深圳市職業技能培訓補貼目錄》顯示，補貼標準為1000至7700元不等。

明報記者

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