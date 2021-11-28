採訪手記：尋教培中心 最耗時部分

南疆多建築保留高牆鐵絲網

「新疆數據項目」對有關建築物多以「高圍牆」、「瞭望塔」、「鐵絲網」等字眼作備註。其實南疆當年恐暴事件頻生，很多建築現在仍保留高牆和鐵絲網，比如黨政機關或學校、企業等，若非現場走訪，僅憑外部特徵，無法辨識其真實用途。最遺憾的是，記者未能「享有」BBC或CNN等媒體的待遇，被官方許可進到任何一間教培中心。

行人稀少難打聽 衛星地圖難盡信

在墨玉縣一個位於火車站北側、被標識為「拘留設施」的地點，臨時性質的板房鱗次櫛比，只是在Google Earth的衛星地圖上，部分房頂的彩鋼板耀眼的藍色換成灰色，像是水泥永久建築。由於該建築位於新開發工業區，行人稀少，記者好不容易見到一名路人打聽，對方說那裏是倉庫。

此外，「新疆數據項目」一些指示「拘留設施」的衛星地圖，亦存在一些問題。例如被指為「拘留設施」的「新疆農業廣播電視學校洛浦縣分校」所引用的衛星地圖顯示，校區內的多個建築的影子方向差別大約15度，顯示該衛星地圖中的部分建築，應該拍於不同時間，並最終組合在了一起。

新疆究竟曾存在多少教培中心或相關「拘留場所」，當局並未公布過相關詳實數據。新疆當局2019年宣布，目前新疆參加「三學一去」學員已全部結業的消息時，不忘批評外媒所稱教培中心有超百萬學員純屬揑造，但對於有多少新疆居民曾進入教培中心學習，官方也並未正式回應過。

（新疆專版）