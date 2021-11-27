潼關肉夾饃協會告百店侵權 當局：禁用商標不包地名

國家知識產權局表示，逍遙鎮胡辣湯協會有效註冊「逍遙鎮」商標3件，核定使用在第29類「胡辣湯」商品或第43類「餐飲服務」上，均為普通商標。而「潼關肉夾饃」是依據《商標法》、《商標法實施條例》和《集體商標、證明商標註冊和管理辦法》作為集體商標註冊的地理標誌。就法律層面而言，普通商標「逍遙鎮」的註冊人不能據此收取「會費」。「潼關肉夾饃」是作為集體商標註冊的地理標誌，註冊人亦無權向潼關特定區域外的商戶許可使用該地理標誌集體商標並收取加盟費，也無權禁止潼關特定區域內的商家正當使用該地理標誌集體商標中的地名。

河南廣播電視台「大參考」早前報道，河南焦作市多家冠名「逍遙鎮」的胡辣湯店收到涉嫌侵害商標權的法院傳票。潼關肉夾饃協會亦自今年7月29日起以同樣理由，將涉及內蒙古、河南、浙江、天津等全國18個省份的200餘家小吃店、快餐公司告上法庭。《人民日報》25日在評論中稱，目前逍遙鎮胡辣湯協會已被要求暫定相關工作，潼關縣政府也已對事件介入調查。