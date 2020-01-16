「朋友」質疑WTA主席沒覆「彭帥」電郵

寄件人收件人電郵地址遭塗

丁力貼出「彭帥」的電郵截圖時間是22日凌晨零時23分，寄件人與電郵位址被塗掉，收件人為「Steve Simon」，其電郵地址亦遭塗掉而不完整。署名「彭帥」的電郵稱，17日晚曾用私人電郵回覆「西蒙」，並發給4個人，其中一位收件人是WTA過去聯絡過她的「Flora」，後者在微信問她是否需要更換電郵。「彭帥」又說「今天我在北京參加了一個青少年網球的推廣活動」，另表示「我目前不想被打擾，尤其不要拿我的個人隱私炒作」。

丁力的Twitter帳戶建立於2012年5月，歷來共發布25則推文，當中21則推文均在今月內發出，而內容大多圍繞「彭帥」與WTA。丁力據信是中網贊助商利亞德體育總經理。他在Twitter稱「彭帥」發電郵給西蒙卻被無視，質問西蒙「為什麼不回覆」。英國廣播公司（BBC）報道，丁力受訪時斥責西蒙將「彭帥」聯繫方式交給十多名網球選手與媒體機構，使「彭帥」飽受騷擾。他認為這是「彭帥」不跟西蒙講話的「一個很大因素」。

稱當局沒調查彭帥指控

早前彭帥在微博發文爆出與前總理張高麗有不倫關係，不過，丁力稱中國當局沒有針對彭帥指控進行調查，是因為「彭帥」本人之前給WTA的郵件中明確表示，不存在性侵問題。丁力強調，「彭帥」在北京擁有「行動自由」及「完全沒有受到監視、壓力和懲罰」。當BBC要求與彭帥交談時，丁力回稱「她只是希望自己在家中好好休息」。