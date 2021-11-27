病例跨蘇浙 滬關9醫院 網民：被通知離院 門外自行吊鹽水

滬蘇浙6宗 5人曾蘇州同枱食飯

據流調信息顯示，上海3名確診者為朋友關係，其中一人常駐福建廈門，本月12日前往北京，15日又自京抵滬。19至21日3人曾結伴到蘇州遊玩，並在蘇州與來自杭州的2例無症狀感染者在20日一同就餐。而徐州的無症狀感染者則與上述5人曾於同一個餐廳就餐。

上海市25日啟動旅遊熔斷機制，要求各旅行社及在線旅遊企業，立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票加酒店」業務，並封閉確診者所居小區及對密切接觸者和次密切接觸者集中隔離及核酸排查，結果顯示逾5.4萬人核酸結果和1260份環境樣本均為陰性。

昨日上海緊急封閉包括上海交通大學醫學院附屬醫院，並暫停相關醫院急診醫療服務。有網民表示，當時正在醫院正在接受治療，被護士與醫生通知需要離開。亦有網民發圖顯示，在被通知離開醫院後，不得不自己舉着輸液袋，在醫院外獨自完成吊鹽水。上海交通委昨亦發布公告，成省際客運行業暫停承接跨省旅遊包車業務，多家航空公司亦公布涉上海航線退改政策。

由於1名確診者及1名無症狀感染者分別為廈門大學和浙江大學教職工，廈門大學昨稱已排查確認93名校內接觸人員，核酸檢測為陰性。浙江大學紫金港校區則被封閉管理。北京市根據流調信息確診涉京的上海確診者在京共28名接觸人員，經對相關人員鼻咽拭子和外環境取樣檢測，均為陰性。

蘇杭徐現無症狀感染 社區封閉

分別發現有無症狀感染者的徐州與杭州，以及交集地蘇州，亦對無症狀感染者所居社區封閉管理，並予無症狀感染者的「時空伴隨者」黃碼。時空伴隨者是指在過去14日內，行程軌迹與新冠感染者在800平方米範圍內，有過交集的人。黃碼人士需隔離和健康檢測，並定時核酸檢驗，被排除感染可能後才會改為綠碼解除隔離。

（綜合報道）

（新冠疫情）