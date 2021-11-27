北京聞風：年末外交季熱度不減 ／文：鍾鳴九

中非論壇料簽4文件 歷屆最多

據悉，本次論壇將通過《中非合作論壇第八屆部長級會議達喀爾宣言》、《中非合作論壇—達喀爾行動計劃（2022—2024年）》、《中非合作2035年願景》，以及《中非應對氣候變化合作宣言》4份文件，這將是該論壇歷屆通過文件最多的一次會議。

中國國際經濟交流中心副理事長魏建國近日表示，未來5年中非經貿將出現3個飛躍。其中貿易額將從近2000億美元提升到4000億美元。中國雙循環新發展格局不僅將會促進非洲工業化實現新飛躍，也將對中非在教育、科技、文化、體育等領域的合作，以及共建「一帶一路」高質量發展方面有更大的推進。

中國東盟建全面戰略伙伴關係

近期，中國領導人外交活動依然頻繁。22日，習近平出席並主持中國─東盟建立對話關係30周年紀念峰會。雙方正式宣布建立中國東盟全面戰略伙伴關係，成為雙方關係史上新的里程碑。

專家稱，百年變局、世紀疫情和第四次工業革命疊加共振，全球產業鏈、供應鏈和價值鏈加速向本土化、區域化、綠色化和數字化方向調整，這讓中國與東盟的發展利益和發展前途更加緊密。明年將迎來《南海各方行為宣言》（DOC）簽署20周年，這一宣言是中國與東盟簽署的首份有關南海問題的政治文件。相信雙邊將舉行外交活動，增進互信，旨在保持南海地區和平與穩定。

22日晚，習近平還在北京以視像方式出席二十國集團領導人第十五次峰會第二階段會議，重點闡述關於可持續發展問題的看法，並提出3點主張。25日下午，國務院總理李克強在人民大會堂以視像方式出席第十三屆亞歐首腦會議，並作引導性講話。當天李克強還出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十次會議。

其實本輪外交熱季可以從本月16日的「習拜會」算起。在中美關係的敏感時期，兩國元首實現「舉世矚目」的視像會晤；通過會晤，雙方在重大問題上重申已有共識和立場，並確立氣候變化、伊核等合作基點，對國際社會產生積極影響。值得一提的是，兩對中美組合目前正在美國參加2021年休斯敦世乒賽的混雙比賽，且已經順利取勝闖入16強。作為中美「乒乓外交」的升級版，此舉料必產生正面效應。

文：鍾鳴九