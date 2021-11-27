中國駐立陶宛「大使館」改名「代辦處」

北京促立陶宛駐華機構同易名

環球網報道，趙立堅在例行記者會表示，更名舉措是對立方損害中國主權的正當反制，責任完全在立方。同時又要求立陶宛相應更改駐華外交機構的稱謂。他另表示：「中國人民不可侮，中國國家主權和領土完整不容侵犯」。昨日，外交部官網「駐外機構」一欄中，「駐立陶宛共和國大使館」已經改為「駐立陶宛共和國代辦處」。

台灣駐立陶宛代表處18日在立國首都維爾紐斯正式掛牌，獲得美國和歐美議員的支持，也引起中國大陸的強烈不滿，並在21日宣布與立陶宛外交關係降至代辦級。

新華社報道，25日，王毅與匈牙利外長西雅爾多（Péter Szijjártó）舉行視像會晤時說，立陶宛一意孤行，背信棄義，在中國建交國中首個允許以「台灣」名義設立「代表機構」，公然在國際上製造「一中一台」，公然對中國發起政治挑釁，形成了惡劣先例。他強調中國將堅定維護國家的主權和領土完整，堅決反對任何搞「兩個中國」和「一中一台」的行徑。

商務部發言人束珏婷25日亦表示，立方行徑嚴重影響兩國企業開展互利合作的信心，立方須承擔一切後果。當晚，中國駐立陶宛大使館稱，因技術原因，領事業務自25日起暫停，恢復時間另行通知。