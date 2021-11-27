蔡英文：台軍退輔會明年派員駐美 美議員稱官員來台成常態 京提嚴正交涉

由美國民主黨籍眾議員高野率領的17人訪問團前晚（25日）結束對日本和韓國的訪問後飛抵台灣。昨日上午，美議員團先拜會退輔會，並與退輔會主委馮世寬交流。不過退輔會和台國防部均稱，美議員到訪為不公開行程。

蔡：退伍軍人事務 台美合作密切

隨後訪問團抵達台總統府，中央社報道，台總統蔡英文在接見訪問團成員時表示，感謝各位對台灣事務的關注和支持，促進台美的互動和交流。蔡英文指出，這幾年在退伍軍人事務上，台美合作非常密切，明年1月開始，退輔會將派員常駐華府。

此前，馮世寬於立法院備詢時指出，派員駐美希望變成二軌外交。他稱，派員駐美的短期目標為輔導海外榮光會推動國民外交，中期目標加強與美國主流退伍軍人協會的實質交流，長期目標建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道。目前退輔會已選定服務照顧處參事倪邦臣為駐美人選，預計明年1月1日啟程。

蔡英文昨在會晤中還表示，希望透過台美貿易暨投資架構協定（TIFA）和美國一起推動雙邊和區域及全球的貿易進程。而在區域情勢上，台灣也會和美國強化合作，捍衛共享價值，確保區域穩定和平發展。高野指出，這次來台是要提醒伙伴與盟友，彼此對於自由安全印太區域的承諾與共同責任，是前所未有強健。他強調美國對台灣的承諾也堅若磐石、不斷深化。

晤蔡談雙邊關係 另訪創新園

台外交部昨晚發新聞稿稱，美國訪問團在台期間晉見蔡英文、接受外長吳釗燮款宴、拜會馮世寬，就台美關係各項重要議題交換意見。訪問團也前往桃園參訪虎頭山創新園區，了解台灣新創產業的發展現况。

解放軍8機進台防空識別區

對於美眾議員訪台，中國大陸外交部發言人趙立堅昨表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。央視報道，趙立堅要求美方慎重妥善處理涉台問題，及早為中美關係排雷清障。他說：「我們奉勸美方一些人不要打台灣牌，因為這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏，必定要撞南牆，自食惡果」。

同日，國台辦發言人朱鳳蓮也警告美國一些議員，停止在台灣問題上滋事、玩火。當日中央社稱解放軍有8架戰機兵分四路進入台灣西南防空識別區。

「東部戰區」官方微博亦稱，東部戰區昨組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡，應對當前台海局勢。

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