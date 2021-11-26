野豬頻傷人 多地組狩獵隊 下山入村毁農產 專家倡予空間「共存」

江蘇野豬闖大學 學生湊熱鬧稱首見

荔枝新聞報道，江蘇南京醫科大學一隻野豬24日晚闖入校園，最終被保安和警察制服帶走。其間吸引大批學生看熱鬧，趙同學表示，第一次在校園看到野豬。而在本月14日，江蘇淮安一隻野豬在城區逃竄時撞傷一名市民。警方搜索2小時後發現野豬蹤迹，並開槍擊斃野豬。

野豬數量急速增加並下山逼近民居。澎湃新聞引述河南信陽市山民李建春表示，近3年，野豬愈來愈多。「野豬一年兩窩，在我們這也沒有天敵，生長特別快」。村民表示，野豬在粟米、花生、紅薯等農作物快成熟時下山覓食。為驅趕野豬，村民們在地裏插稻草人、鳴喇叭、放鞭炮，亦有在地裏裝電燈照明，但野豬很快就不再害怕。

69歲的老楊在內陸中部山區耕田種水稻，水稻抽穗時他便會睡在田頭守夜趕野豬。他還從網上購買捕獸套，最終在田邊捕到3隻野豬，大的達100多公斤。「我知道捕野豬違法，但沒辦法啊」老楊說。他打理10畝地，每年淨收入數千元人民幣。去年山腳的3畝田因野豬減產三分之一，讓他心疼不已。

農戶守夜護水稻 「知捕獵違法但沒辦法」

在人民網領導留言板，僅今年9月，就有安徽、甘肅、寧夏、安徽、河南和黑龍江等多地網友上報野豬成災問題。官方回覆中，亦提到多地政府加快組建狩獵隊獵殺野豬。而四川、安徽等地，此前已成立狩獵隊。公開報道顯示，多地已制定《陸生野生動物造成人身傷害和財產損失補償辦法》，還有一些地方正推行野生動物致害保險。

安徽金寨天馬國家級自然保護區管理局副局長蒲發光表示，野豬猛增原因是近年保護力度提高，但野豬的天敵豺狼虎豹等卻不復存在，加上野豬繁殖能力強等。當地每年都開展野豬專項調查，估算該縣約有4000隻野豬；今年他們已申請獵捕400隻（即10%）野豬。

不過，國家動物博物館副館長張勁碩認為，人和動物應和諧相處，如新加坡近郊甚至市區經常看到野豬，牠們並不攻擊人。「我們需要重新建立起人和野生動物間的信任，給牠們一定時間和空間。」