國防部：海洋組織遭滲透 監測華艦

據「國防部發布」微信公號消息，針對有某海洋公益組織近年來接受境外非政府組織資助，以「海洋垃圾監測」為名，在中國海岸線附近地區設立近百個監測點，其中22個鄰近重要軍事目標和海軍艦艇航道一事，吳謙表示，當前境外間諜機關和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動加劇，對國家安全，包括軍事安全構成嚴重威脅。「那些損害國家安全、泄露軍事秘密的行為，必將受到法律的嚴懲」。 官媒本月初曾披露該組織被責令整改等處置，依據公開信息，涉事的是「上海仁渡海洋公益發展中心」。

而針對中美兩軍關係，吳謙表示，中方重視發展兩軍關係，願與美方保持交流合作。但一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事，中方理所當然要進行針鋒相對的鬥爭，「特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想」。