國防部：海洋組織遭滲透 監測華艦

【明報專訊】國防部昨舉行例行記者會，發言人吳謙大校就美媒近期宣稱中方建造疑似美國艦艇的導彈標靶一事稱，長期以來，美方一些人沉浸在「受迫害妄想症」中不能自拔，執意揑造根本不存在的「中國軍事威脅」，美方在指摘中國前，先認真反省一下自己。吳謙表示，「十三五」期間，解放軍戰備重組，傳統地面作戰、近岸防禦裝備數量適度壓縮，遠海防衛、遠程打擊等新型裝備加速發展。
據「國防部發布」微信公號消息，針對有某海洋公益組織近年來接受境外非政府組織資助，以「海洋垃圾監測」為名，在中國海岸線附近地區設立近百個監測點，其中22個鄰近重要軍事目標和海軍艦艇航道一事，吳謙表示，當前境外間諜機關和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動加劇，對國家安全，包括軍事安全構成嚴重威脅。「那些損害國家安全、泄露軍事秘密的行為，必將受到法律的嚴懲」。 官媒本月初曾披露該組織被責令整改等處置，依據公開信息，涉事的是「上海仁渡海洋公益發展中心」。
而針對中美兩軍關係，吳謙表示，中方重視發展兩軍關係，願與美方保持交流合作。但一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事，中方理所當然要進行針鋒相對的鬥爭，「特別在台灣問題上，中方沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想」。