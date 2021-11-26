澳洲體育部長：未決定是否派官員赴冬奧

澳洲「悉尼先驅晨報」昨報道，執政聯盟自由黨和國家黨與在野的勞工黨內，都有呼聲要求政府外交抵制北京冬奧。澳洲當局正在考慮，等美國拜登政府拍板後，才決定是否跟隨。外交抵制包括不派官員代表團，但允許運動員參賽。路透社報道，澳洲體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）的發言人指「相關出席仍未決定」；而澳洲外交部則暫未回應。此前拜登對外證實考慮外交杯葛北京冬奧。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，這些人外交抵制冬奧會的言行是不會得逞，又稱中方一貫堅決反對任何將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神言行，只會損害各國運動員利益。

日議員質疑林芳正受邀訪華

另外，日本執政黨自民黨參議員佐藤正久前天表示，當各國正討論是否杯葛北京冬奧之際，日本外務大臣林芳正訪華，無疑是對各國釋出錯誤信息，要求當局慎重。趙立堅回應稱，日方個別人士將冬奧與雙邊政治議題掛鈎，將體育政治化，中方堅決反對。中國國務委員兼外長王毅上周四（18日）與林芳正通電話，邀請他官式訪華，不過林芳正稱現階段一切未決定。

立陶宛奧委會反對杯葛北京冬奧

至於立陶宛會否外交杯葛北京冬奧，其外長蘭茨貝爾吉斯稱未有決定，但計劃配合美國和歐盟的行動。立陶宛17名國會議員早前聯署，呼籲全面杯葛北京冬奧，包括禁止運動員以國家代表的名義參賽。立陶宛奧委會則提出反對，指因所謂政治因素要求運動員放棄出賽不公平，強調奧運會是全世界的盛會。