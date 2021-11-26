立陶宛：將成抵抗中國經濟脅迫模範

外長：努力減供應鏈對華依賴

中國在周日宣布與立陶宛關係降為代辦級，蘭茨貝爾吉斯周二起訪美，與美簽署價值6億美元的出口信貸協議。他在周四（24日）接受路透社訪問，提到批准台灣設立代表處後，北京與立陶宛切斷經貿聯繫，而且向其他國家的企業施壓，要求他們不與立陶宛做生意。他說，立陶宛正努力減少供應鏈對中國的依賴，「我們生產的大部分商品，有部分是與中方合作或在中國生產。這是我們必須設法建立供應鏈的原因，以及如何使它們更具彈性，能承受脅迫、削減合約和制裁」。

籲歐洲國家參與印太事務

他又稱，立陶宛將會成為抵抗中國經濟脅迫的模範，呼籲歐洲國家應更多地參與印太事務，保障自身和區域的經濟安全，「我們必須明白，如今每個國家都涉及印太」。他在接受法新社訪問時則提到，立陶宛學到的最大教訓是，受到經濟脅迫，並非絕對意味着需要放棄外交政策上的獨立決定。

京批「投名狀」換美國貸款

在北京，中國外交部發言人趙立堅昨指出，立陶宛無視中方嚴正立場，公然在國際上製造「一中一台」，開創了惡劣先例；強調背信棄義、一錯再錯的結局只有一個，就是咎由自取、自吞苦果。他又稱，若果立陶宛政府仍能在外交政策上作獨立決定，「我想問一問立陶宛外長，現在正在美國做什麼？」他又批評，立陶宛背信棄義，不惜以損害中國主權為「投名狀」換取貸款，這種交易不道德且危險。