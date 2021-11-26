美民主峰會不邀中俄 王毅：在世界「策動分裂」

而外交部發言人趙立堅昨也在例行記者會上表示，民主不是某個國家的專利，民主的形式和實現民主的道路並不是唯一的，沒有任何一個國家有資格壟斷對民主的定義權和裁判權。他指出，所謂「民主峰會」應該把精力放在檢視美國自身民主問題，提出切實可行的整改措施上。美國執著於給其他國家強加西式民主模式，甚至搞政權更迭，企圖把所謂民主作為推行其全球戰略和地緣政治的工具，這本身就是對民主價值的最大破壞，這是逆潮流而動，也不得人心。

台：獲邀出席是對民主成就肯定

美國總統拜登將於12月9日至10日主持「民主峰會」視像會議，美國國務院23日公布與會者名單，共有110國和地區受邀，並正式邀請台灣參加，台灣將由行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴與會。中國、俄羅斯和伊朗等國則未受邀。台外長吳釗燮昨接受媒體訪問表示，民主峰會邀請台灣，是對台灣民主成就的肯定，「我們都感到很高興」，希望唐鳳在峰會上對美國及全球發表台灣的民主成就，以及如何透過科技捍衛民主。

《華爾街日報》認為，美國政府邀請台灣參加首屆民主峰會，有助提升台灣國際地位，將令中美近期緊張降溫的雙邊關係再度受到考驗。報道引述華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，民主峰會邀請台灣在美方對台待遇方面未開先例。葛來儀表示，多國將由政府領袖代表與會，台灣與會官員層級較低，可能是美方避免跨越北京紅線的做法。